أوكرانيا تسحب اثنين من دبلوماسييها في بولندا بعد ضبطهما بعملية تهريب

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنه أوعز بسحب اثنين من موظفي سفارة بلاده في بولندا، لتورطهما بمحاولة تهريب من أوكرانيا.

وأضاف الوزير كوليبا: "أوعزت بسحب هذين الموظفين من الخارج، بعد الاشتباه بتورطهما بالفساد".

وذكر كوليبا، أنه تم يوم أمس، القبض على اثنين من موظفي السفارة الأوكرانية في بولندا، بالجرم المشهود – عند محاولة تهريب كمية كبيرة من العملات والذهب والسجائر من أوكرانيا إلى بولندا في سيارة رسمية.

وأشار كوليبا، إلى أن هذه الحالة الصارخة لا سابقة لها، بالنسبة لوزارة الخارجية الأوكرانية. وأعرب عن قناعته بنشر مثل هذه القضايا أمام الجمهور.

وشدد كوليبا، على أن الوزارة ستفتح تحقيقا ضد هذين الموظفين، وعلى أساسه سيتم تحديد الإجراءات التأديبية بحقهما. ووعد كوليبا بأن يكون التحقيق شاملا وسريعا، وخلاله ستتعاون الوزارة، مع الهيئات الأمنية ذات العلاقة.

المصدر: تاس