منتدى "أسوان 2" يناقش سبل التعافي من كورونا في إفريقيا

ينطلق اليوم الاثنين، ولمدة 5 أيام، منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين، والذي يحمل عنوان "صياغة رؤية للواقع الإفريقي الجديد، نحو تعاف أقوى، وبناء أفضل".

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وسيعقد المنتدى افتراضيا عبر الإنترنت، حيث يضم قادة الحكومات الإفريقية، وممثلة المنظمات الإقليمية والدولية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وذلك بهدف إجراء مناقشات علمية ومحددة السياق للمخاطر والتهديدات الجديدة واستطلاع الفرص المستقبلية، إذ سيتولى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ بناء السلام، السكرتارية التنفيذية لهذا المنتدى.



وأشار موقع "بوابة الأهرام" إلى أنه من المقرر أن يركز المنتدى على سبل التعافي من جائحة كورونا، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وأجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وبما يعزز من مسيرة السلام والتنمية المستدامين في القارة الإفريقية.

كما ستطرح النسخة الثانية من المنتدى، أجندة استشرافية في إطار رسم إفريقيا لخطة تعافيها بعد وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة للإسراع في التحول الجذري من إدارة الأزمات، إلى منع النزاعات.

كما سيصب المنتدى تركيزه على وجود إجراءات ملموسة لدفع تنفيذ العلاقة بين العمل الإنساني، والتنمية والسلام، على المستويين الاستراتيجي والعملاني، كما ستتركز محاور المناقشات في المنتدى حول تغير المناخ، والتجارة بين الدول الإفريقية، وكيف تسهم في الاستقرار بالقارة الإفريقية، والبنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية، هذا وتم تخصيص جلسة حول دور الشباب لمناقشة دورهم في بناء السلام، والثقافة، والفنون، والآثار، والتحديات التي تواجه منطقة الساحل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يعقد بالشراكة مع دولتي اليابان والسويد، والبنك الإفريقي للتنمية، والمملكة المتحدة، كشركاء استراتيجيين، وشركاء المعرفة يتضمنون منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الـ"يونسكو"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشركاء وطنيون، وهم المجلس القومي للمرأة، والقوات المسلحة، والشرطة، ووزارتي، السياحة والآثار والاتصالات.

ونظمت مصر النسخة الأولى من منتدى أسوان في ديسمبر 2019 خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.

المصدر: "بوابة الأهرام"