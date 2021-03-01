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المبعوث الأمريكي الخاص يبحث سبل تسريع عملية السلام في أفغانستان

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المبعوث الأمريكي الخاص يبحث سبل تسريع عملية السلام في أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
رجل أفغاني يرتدي كمامة يمشي أمام جدار مرسوم عليه صورة زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، والملا عبد الغني بردار، زعيم وفد طالبان ، في كابل.
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أجرى المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم الاثنين، مباحثات مع عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في البلاد، تناولت سبل تسريع عملية السلام.

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وجاء ذلك قبل أن يتوجه زلماي خليل زاد في وقت لاحق إلى قطر، حيث تجري مفاوضات مع ممثلين عن حركة "طالبان".

من جانبه، قال فريدون خوازون، المتحدث باسم عبد الله: "كانت الموضوعات الرئيسية للمباحثات هي تطور عملية السلام، وتسريع العملية، وتقييم الإدارة الأمريكية الجديدة لاتفاق الدوحة للسلام".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أشارت في بيان، أمس الأحد، إلى أن "خليل زاد وأعضاء فريقه سيزورن كابل وقطر، وأن الدبلوماسيين الأمريكيين سيزورون أيضا عواصم إقليمية أخرى في إطار مهمة تهدف إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة وهدنة شاملة للصراع الأفغاني".

تجدر الإشارة إلى أن محادثات سلام بوساطة أمريكية بين الحكومة الأفغانية والحركة المسلحة بدأت في سبتمبر الماضي، لكن التقدم تباطأ، وازدادت وتيرة العنف، في ظل شكوك بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول مايو المقبل، وفقا لما هو مخطط في الأصل.

المصدر: "رويترز"

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