سيناتور أمريكي: بايدن بدأ بخطوات أكثر جرأة مع السعودية

صرح السيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، كريس كوونز، بأن الرئيس جو بايدن بدأ بخطوات أكثر جرأة مع السعودية من أي وقت مضى، مضيفا أن إعادة تغيير العلاقات مع هذا البلد لم تنته بعد.

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وقال كوونز وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية التابعة للكونغرس الأمريكي، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية: "لم ننته بعد من إعادة تغيير العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية وأنا أحترم الطريقة التي رفع فيها الرئيس بايدن مسألة حقوق الإنسان.. أنا متفائل بشأن دورنا فيما يتعلق بالحرب في اليمن والمسؤولية عن قضية مقتل خاشقجي وقد تتغير العلاقات الأمريكية السعودية".

وأضاف: "أنا أعترف أيضا بالواقع بأن ولي العهد مسيطر بصورة واسعة على المملكة العربية السعودية وقد يكون كذلك على مدى عقود وهذا وضع صعب فيه الموازنة بين حقوق الإنسان ومصالحنا الإقليمية ولكن أيضا أعتقد أن الرئيس بايدن وفريقه الرفيع بدأ باتخاذ خطوات أكثر جرأة من أي وقت سابق رأيناه في السنوات الأربع الماضية".

وردا على سؤال صحفي حول موقفه من عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي بالتحديد وبصورة مباشرة، أجاب كوونز: "أنا أتطلع إلى إجراء نقاشات مع الإدارة (الأمريكية) حول هذه المسألة في الوقت الذي تتم إعادة تغيير العلاقات الأمريكية السعودية".

المصدر: سي أن أن