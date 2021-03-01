رئيس غانا: لا تشككوا بلقاح كورونا فلن يغير حمضكم النووي

دعا الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، مواطني بلاده إلى عدم الالتفات لنظريات المؤامرة التي تحيط باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قبل يوم من بدء حملة التلقيح ضد هذا الفيروس في البلاد.

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وتوجه نانا أكوفو أدو للمواطنين قائلا: "أيها الشعب الغاني، أعلم أن البعض ما زال يتشكك حيال اللقاح، وأبدى آخرون تحفظات بشأن فاعليته، بينما يتخذ آخرون جانب نظريات المؤامرة ويعتقدون أن اللقاح تم تصنيعه للقضاء على العرق الإفريقي...وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة".

وتابع: "إن تلقي اللقاح لن يغير حمضكم النووي (DNA)، ولن يضع أداة تتبع داخل أجسادكم، كما أنه لن يتسبب في العقم، سواء للنساء أو الرجال".

وأشار أكوفو أدو إلى أنه كرئيس للبلاد، ولكي يؤكد للشعب أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا آمن، فإنه سيحصل عليه مع السيدة الأولى، ونائب الرئيس، والسيدة الثانية، علانية اليوم الاثنين، لافتا إلى أن زعماء سياسيين كبار، وزعماء دينيين، وقضاة، سيحقنون بهذا اللقاح علانية، غدا الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن غانا هي أول دولة تحصل على اللقاحات ضمن خطة "كوفاكس" التي تهدف إلى إمداد الدول الأفقر باللقاحات لمكافحة جائحة كورونا.

وكانت غانا قد سجلت 84023 حالة إصابة بفيروس كورونا، و607 وفيات بسبب هذا الفيروس، بينها 200 وفاة خلال الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"