 
مباشر

مودي يتلقى جرعته الأولى من لقاح كورونا في مستهل المرحلة الثانية من حملة التطعيم

أخبار العالم

مودي يتلقى جرعته الأولى من لقاح كورونا في مستهل المرحلة الثانية من حملة التطعيم
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvdw

تلقى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، جرعته الأولى من لقاح "كوفاكسين" المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة "بهارات بيوتيك" ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
كورونا.. الإصابات العالمية تتجاوز 113.67 مليون والوفيات مليونان و626218
كورونا.. الإصابات العالمية تتجاوز 113.67 مليون والوفيات مليونان و626218

وبدأت في الهند اليوم المرحلة الثانية من حملة التطعيم الجارية ضد كورونا، حيث أخذ مودي أول جرعة من اللقاح في معهد عموم الهند للعلوم الطبية ومقره دلهي. وفي هذه المرحلة، سيتم تلقيح المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة فوق 45 عاما.

وغطت الحملة التي بدأت في 16 يناير الماضي نحو 15 مليون شخص حتى الآن على مستوى البلاد.

ويتم إعطاء اللقاحات مجانا في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية فيما تكلف 250 روبية هندية (حوالي 3.40 دولار أمريكي) في المستشفيات الخاصة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الهند تسجيل أكثر من 15 ألف حالة إصابة بكورونا يوميا.

المصدر: شينخوا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا