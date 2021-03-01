مودي يتلقى جرعته الأولى من لقاح كورونا في مستهل المرحلة الثانية من حملة التطعيم

تلقى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، جرعته الأولى من لقاح "كوفاكسين" المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة "بهارات بيوتيك" ضد فيروس كورونا.

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وبدأت في الهند اليوم المرحلة الثانية من حملة التطعيم الجارية ضد كورونا، حيث أخذ مودي أول جرعة من اللقاح في معهد عموم الهند للعلوم الطبية ومقره دلهي. وفي هذه المرحلة، سيتم تلقيح المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ومن يعانون من أمراض مزمنة فوق 45 عاما.

وغطت الحملة التي بدأت في 16 يناير الماضي نحو 15 مليون شخص حتى الآن على مستوى البلاد.

ويتم إعطاء اللقاحات مجانا في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية فيما تكلف 250 روبية هندية (حوالي 3.40 دولار أمريكي) في المستشفيات الخاصة.

وفي الوقت نفسه، تواصل الهند تسجيل أكثر من 15 ألف حالة إصابة بكورونا يوميا.

المصدر: شينخوا