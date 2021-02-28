بعد طلب أمريكي.. إسرائيل توافق على تسليم لقاح كورونا للقوة متعددة الجنسيات في سيناء

وافقت إسرائيل يوم الأحد على تسليم 2400 جرعة لقاح ضد كورونا للقوة متعددة الجنسيات المتمركزة في سيناء بعد طلب أمريكي غير عادي.

وفي سياق متصل بلقاحات كورونا أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل صادقت على منح لقاح كورونا للعمال الفلسطينيين الذين يشتغلون في البلاد وداخل مستوطنات الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الحديث يدور عن 110 آلاف عامل، مؤكدة أن طواقم طبية إسرائيلية ستطعم العمال بلقاح من إنتاج شركة "موديرنا" خلال الأيام المقبلة في محطات ستقام عند المعابر والمناطق الصناعية في الضفة الغربية.

إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة بأن عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 774479 حتى صباح يوم الأحد، بينهم 5738 وفاة.

وذكرت الوزارة أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم بلغ 4.687.114 وعلى الجرعة الثانية 3.320.355.

وأوضحت أن نحو 100 ألف مواطن يخضعون للحجر المنزلي، فيما يتلقى العلاج بالمستشفيات 1278 مريضا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية