فاوتشي يشجع الأمريكيين على تلقي أي من لقاحات كورونا المتاحة لهم

دعا أنتوني فاوتشي، كبير المسؤولين المعنيين بالأمراض المعدية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إلى قبول التطعيم بأي من اللقاحات الثلاثة التي نالت موافقة السلطات.

وأضاف في حديث لبرنامج "ميت ذا بريس" الذي تعرضه شبكة "إن.بي.سي": "ثلاثتها جيدة جدا حقا، وينبغي على الناس تلقي الأكثر توفرا منها أمامهم. إذا ذهبت إلى مكان ووجدت جيه آند جيه (جونسون آند جونسون)، وكان هو المتاح وقتها، كنت لآخذه".

يذكر أن الحكومة الأمريكية وافقت أمس السبت على استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" للوقاية من كورونا والذي يتطلب جرعة واحدة ليصبح ثالث لقاح تتيحه البلاد بعد لقاحي "فايزر-بيونتيك" و"مودرنا"، وكلاهما يتطلب تلقي جرعتين.

المصدر: "رويترز