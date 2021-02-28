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المملكة المتحدة.. أكثر من 20 مليون شخص تلقوا جرعة COVID-19

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المملكة المتحدة.. أكثر من 20 مليون شخص تلقوا جرعة COVID-19
Reuters
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأحد، إن أكثر من 20 مليون شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة تلقوا حتى الآن جرعة لقاح COVID-19.

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وأضاف هانكوك على "تويتر" "إنجاز رائع للبلاد". "اللقاح هو طريقنا للخروج. عندما تتلقى المكالمة، احصل على اللقاح!".

وأطلقت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم ضد COVID-19 في أوروبا، مما زاد من احتمالية رفع قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل.

المصدر: رويترز 

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