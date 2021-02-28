كوخافي يتوعد إيران: الاستخبارت حاضرة على كل الجبهات

قال رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، إن إسرائيل تواجه تهديدات بشكل دائم.

وأضاف: "في نهاية الأسبوع المنصرم تلقينا تذكيرا في إحدى هذه الجبهات من أحد أكبر التهديدات في المنطقة أي إيران.. وتلقينا تذكيرا أن إيران لا تشكل تهديدا نوويا فحسب بل تنشر الإرهاب وتستخدم الإرهاب ضد أهداف مدنية".

وصرح رئيس الأركان الجنرال بأن جميع الجبهات شاغلة وجميعها بحاجة إلى استخبارات ضد صاروخ أو عملية تسلل أو عملية في مجال السايبر ضد سفينة أو ضد تهديد على طائرة، مشيرا إلى أن الاستخبارات حاضرة في كل هذه الجبهات.

وتابع قائلا: "أعود وأؤكد أن جيش الدفاع يعمل وسيعمل ضد التهديدات في الدائرتين القريبة والبعيدة وسيعمل ذلك بفضل الاستخبارات النوعية التي تقدمها هيئة الاستخبارات.

وأفاد رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي خلال منح الـ"وحدة 8200" في هيئة الاستخبارات وساما خاصا تقديرا لعملياتيها واسعة النطاق، بأن الوحدة حققت إنجازات عديدة ذات أهمية كبرى لأمن الدولة.

وجرى صباح يوم الأحد الاحتفال بتسليم وتسلم القيادة على "وحدة 8200" في هيئة الاستخبارات العسكرية وساما تقديرا على اختراقات استخبارية في الجبهات والأبعاد المختلفة، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية