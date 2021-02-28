دبلوماسي ألماني يحدد 3 شروط لإنجاز "السيل الشمالي-2"

قال وولفغانغ إيشينغر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، إن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى ستبقى بحاجة للغاز الروسي لفترة طويلة قادمة لذلك قد يتم إنجاز "السيل الشمالي-2" رغم معارضة واشنطن.

وأضاف، في مقالة نشرتها مجلة "شبيغل"، أن مصير المشروع يتعلق بثلاثة شروط.

أولا، يجب على ألمانيا تقديم آلية للوقف الطارئ لعمل الخط، وإعطاء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الفرصة للتأثير على الموقف.

ثانيا، يمكن أن تعرض برلين على بروكسل وواشنطن "اتفاقية الطاقة الأوروبية الأطلسية"، والتي من شأنها أن تعني الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز تكامل سوق الغاز الأوروبية، وزيادة الدعم لأوكرانيا. ووفقا لهذا السياسي الألماني، يمكن أن تنضم موسكو إلى هذا الاتفاق.

ثالثا، يمكن أن تربط ألمانيا، إنجاز هذا المشروع، بمطالب سياسية، من بينها ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وقضية أليكسي نافالني.

وشدد رئيس مؤتمر ميونيخ، على أنه مهما كان النهج الذي سيتم اختياره، يجب على برلين تنسيق أعمالها مع المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة والشركاء في أوروبا الشرقية.

المصدر: نوفوستي