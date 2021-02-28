وزير بريطاني: "جواز سفر اللقاح" قد يساعد في تعافي الاقتصاد

قال وزير المالية البريطاني إن فكرة منح الناس جوازات سفر أو شهادات لقاح للسماح لهم بدخول الأماكن قد تكون وسيلة لمساعدة البلاد واقتصادها على التعافي من فيروس كورونا.

وأضاف الوزير ريشي سوناك لتلفزيون "بي بي سي" يوم الأحد، "من الواضح أنه سؤال معقد ولكنه من المحتمل أن يكون ذا صلة يمكن من مساعدتنا على إعادة فتح تلك الأجزاء من بلادنا مثل الأحداث الجماعية".

إقرأ المزيد

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون الأسبوع الماضي إن الحكومة ستجري مراجعة للنظر في الأسئلة العلمية والأخلاقية والفلسفية والأخلاقية حول استخدام شهادات اللقاح للأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، مما قد يساعد في إعادة فتح أماكن الترفيه والضيافة

من جانب آخر، قال سوناك إنه من الصعب إصلاح الوضع المالي بين عشية وضحاها قبل أيام من تقديم الميزانية الذي من المتوقع أن يتضمن مزيدا من الاقتراض لتوجيه الاقتصاد خلال أزمة كورونا، قائلا لشبكة "سكاي نيوز": "هذا ليس شيئا سيحدث بين عشية وضحاها. نظرا لحجم الصدمة التي عشناها، وحجم الضرر، سيستغرق إصلاح هذا وقتا.. من المهم.. أن يكون لديك أيضا تمويل عام قوي بمرور الوقت".

المصدر: رويترز