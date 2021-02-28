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"سي إن إن" : "الجرذان الخارقة" تسرح وتمرح في شوارع لندن بسبب الإغلاق

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Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن العاصمة البريطانية لندن، شهدت ازديادا ضخما بعدد "الجرذان الخارقة"، التي تسرح وتمرح في شوارع المدينة الفارغة بسبب إغلاقات كورونا.

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وقال التقرير إن الجرذان والفئران يهاجرون إلى الحدائق والأنابيب ويتجهون إلى أقرب مطبخ، وإن إغلاق لندن جعلها مدينة مزدهرة بالجرذان التي تركت دون رادع في المتاجر والمطاعم المغلقة خلال فصل الشتاء.

ولفت إلى أن قلة أعداد الناس في الشوارع جعلت الفئران أكثر بروزا.

وقالت جمعية مكافحة الآفات في بريطانيا إن أعضاءها شهدوا زيادة بنسبة 51% في نشاط القوارض خلال الإغلاق الأول، وهو رقم ارتفع الآن إلى 78% بعد ذلك، ما أثار مخاوف من أن العاصمة البريطانية قد تشتهر قريبا بالفئران الخارقة التي دمرت باريس ونيويورك.

 

المصدر: CNN

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