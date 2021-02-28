مقتل 3 أشخاص برصاص مسلحين في إسلام آباد

لقي 3 أشخاص حتفهم برصاص أطلقه مسلحون مجهولون في ضواحي العاصمة الباكستانية إسلام آباد ليلة السبت، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث وقع في منطقة بهارا كاهو بإسلام آباد، ومن بين القتلى إمام مسجد في المنطقة وابنه البالغ من العمر 13 عاما وطالبا دينيا.

وأطلق المسلحون النار على الضحايا قرب المسجد، ولاذوا بالفرار.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وقالت الشرطة إنه تم تشكيل لجنتين للتحقيق من جميع الجوانب.

المصدر: شينخوا