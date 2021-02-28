وصفها بالمعتوهة في رسالة نصية يوم اقتحام الكابيتول.. امرأة تسلم حبيبها للـFBI

قالت السلطات الأمريكية إن امرأة سلمت صديقها السابق إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن أخذ استراحة خلال أعمال الشغب في الكابيتول الشهر الماضي لتوبيخها في رسالة نصية.

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وأعطت صديقة ريتشارد ميتشيتي السابقة للسلطات سلسلة من الرسائل التي أدت إلى اعتقاله، بما في ذلك رسالة الساعة 4:26 مساء، يوم 6 يناير تقول: "إذا لم تتمكني من رؤية أن الانتخابات مسروقة، فأنت معتوهة"، وفقا لشهادة وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص كريستوفر ديلون.

وتظهر وثائق المحكمة عدة صور لميتشيتي مرتديا قبعة بيسبول شيكاغو وايت سوكس، داخل مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير، حيث حاول أنصار ترامب منع الكونغرس رسميا من قبول أصوات الهيئة الانتخابية التي أدت إلى انتخاب الرئيس جو بايدن في نوفمبر. خلفت أعمال الشغب 5 قتلى من بينهم ضابط شرطة الكابيتول براين سيكنيك.

وتم اتهام ميتشيتي بدخول مبنى محظور والسلوك غير المنضبط وعرقلة أعمال الكونغرس.

المصدر: nbcnews