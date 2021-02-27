الدفاع التركية: "درع الربيع" منعت مأساة إنسانية كبيرة في إدلب

قالت وزارة الدفاع التركية إن عملية "درع الربيع" التي نفذتها بين 27 فبراير و5 مارس 2020، "منعت حدوث مأساة إنسانية كبيرة" شمالي سوريا.

وجاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها على "تويتر" يوم السبت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية في إدلب.

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وأوضحت أن العملية استهدفت منع توسع القوات السورية وضمان أمن القوات التركية في المنطقة.

كما ذكرت في البيان أن "العملية حالت دون حدوث موجة هجرة نحو الحدود التركية"، مشيرة إلى أنها استهدفت "ضمان أمن السكان في المنطقة وعودتهم إلى ديارهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة".

وأكدت الوزارة أن "درع الربيع" التي جرت برا وجوا استكملت بنجاح في 5 مارس 2020 و"منعت حدوث مأساة إنسانية كبيرة في إدلب".

ولفتت إلى أن العملية أسفرت عن تحييد 3 آلاف و473 عنصرا من القوات السورية، فضلا عن 3 طائرات و8 مروحيات وطائرة مسيرة مسلحة و93 دبابة و36 عربة مدرعة و67 مدفعا و10 أنظمة للدفاع الجوي.

المصدر: الأناضول