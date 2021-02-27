بريطانيا تودع الكابتن توم بطائرة من الحرب العالمية الثانية! (صور)

وجهت بريطانيا تحية وداع، السبت، لبطلها الخيري، الكابتن توم مور، الذي توفي عن مئة عام مطلع الشهر الجاري.

وحلقت طائرة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية فوق جنازة الكابتن توم مور تكريما للمحارب المخضرم الذي جمع بمفرده قرابة 33 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار) للعاملين في القطاع الصحي ببريطانيا عن طريق السير بصعوبة حول فناء منزله 100 لفة في مسافة 25 مترا.

Reuters HANNAH MCKAY

Reuters HANNAH MCKAY

Reuters POOL

وتوفي البريطاني توم مور في 2 فبراير بالمستشفى متأثرا بتداعيات إصابته بكورونا.

وحضر 8 فقط من أفراد عائلة المحارب القديم مراسم الوداع. وحثت الأسرة المعزين على البقاء في منازلهم، حيث لا تزال البلاد في حالة إغلاق بسبب "كورونا".

وألهم موقفه الإيجابي بريطانيا في الأزمة، ووصفه رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنه "بطل بالمعنى الحقيقي للكلمة".

ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب "فارس" في يوليو الماضي، في حفل روعي فيه التباعد الاجتماعي في قلعة وندسور، غرب لندن.

المصدر: وكالات