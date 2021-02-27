بقيمة 650 مليون دولار.. محكمة أمريكية توافق على عرض قدمته "فيسبوك" لتسوية دعوى قضائية

وافقت محكمة في كاليفورنيا الأمريكية على عرض قدمته شركة "فيسبوك" بقيمة 650 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية بشأن استخدام تقنية التعرف على الوجه حسبما ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون".

ورفع سكان إلينوي دعوى قضائية جماعية ضد "فيسبوك" في عام 2015، متهمين الشركة بخرق القانون باستخدام تقنية التعرف على الوجه لجمع البيانات البيومترية.

وفي البداية عرضت الشركة دفع 550 مليون دولار فقط، لكن محكمة المقاطعة في سان فرانسيسكو أعربت عن شكوكها بشأن كفاية هذا المبلغ.

ووفقا لحكم المحكمة، سيتلقى كل من سكان الولاية البالغ عددهم 1.6 مليون شخص والذين رفعوا الدعوى القضائية ما لا يقل عن 345 دولارا كتعويض من الشركة، كما سيتم استخدام جزء من الأموال لدفع تكاليف المحامي.

وبحسب الصحيفة، وصف القاضي جيمس دوناتو الصفقة بأنها "نتيجة تاريخية".

ونقلت الصحيفة عن القاضي قوله "بشكل عام، تعتبر التسوية للمطالبة انتصارا جادا للمستهلكين في القضية العاجلة لحماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي".

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن أن "فيسبوك" لن يستخدم تقنية التعرف على الوجه تلقائيا على الشبكة الاجتماعية.

وقالت الشركة إن المستخدمين لديهم دائما القدرة على اختيار ما إذا كانوا سيستخدمون التعرف على الوجوه، لكنها وعدت بأنه سيتم تعطيل هذه الميزة افتراضيا في المستقبل، وسيتمكن المستخدمون من السماح باستخدامها في الإعدادات.

المصدر: "شيكاغو تريبيون"