أنقرة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في كشمير

رحبت تركيا باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الهند وباكستان لخفض التصعيد على طول حدود إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان: "نرحب باتفاق الهند وباكستان الخميس، لوقف إطلاق النار على طول حدود إقليم كشمير واحترام الاتفاقيات ذات الصلة".

واعتبر أقصوي الاتفاق بأنه خطوة مهمة لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، معربا في الوقت ذاته عن تمنياته بأن يسهم في تعزيز الثقة وخلق بيئة حوار بناء بين البلدين.

ويوم الخميس، أعلن الجيشان الهندي والباكستاني، اتفاقهما على وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 24 ـ 25 فبراير، بهدف خفض التصعيد على طول حدود إقليم كشمير.

المصدر: "الأناضول"