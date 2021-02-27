إخلاء 2600 عقار في بريطانيا بعد العثور على قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية

أخلت السلطات البريطانية يوم السبت نحو 2600 عقار في مدينة إكسيتر بجنوب غرب البلاد، قبل إبطال مفعول قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية.

وبحسب الشرطة، جرى اكتشاف القنبلة يوم الجمعة خلال أعمال بناء بالقرب من حرم جامعة.

وجرى إغلاق الطرق في المنطقة أمام حركة المرور.

وأضافت الشرطة أن عملية التفجير يجب أن تكتمل بنهاية يوم السبت، وأوضحت أن مسألة تتعلق بالسلامة العامة مثل هذه أدت إلى بعض الاستثناءات فيما يخص قواعد التباعد الاجتماعي.

ويحدث بين الحين والآخر أن يتم العثور في بريطانيا على قنابل لم تنفجر تعود للحرب العالمية الثانية، ولكن بمعدل أقل من ألمانيا.

المصدر: د ب أ