بوتينا الروسية تتحدث عن التعذيب في السجن الأمريكي

كشفت ماريا بوتينا، المواطنة الروسية التي كانت معتقلة في الولايات المتحدة، في حديث تلفزيوني، عن مدى معاناتها في السجن الأمريكي.

وقالت بوتينا: "كان الأمر يشبه الهولوكوست، لأنها كانت ملاحقة بسبب الانتماء القومي والجنسية".

وأضافت بوتينا القول، إنها نقلت إلى زنزانة عقابية، وبقيت هناك لمدة أربعة أشهر، رغم أنه وفقا للمعايير الدولية، لا يسمح ببقاء السجين في مثل هذه الزنزانة، أكثر من 15 يوما. وأضافت بوتينا: "في الليل، يشعلون الضوء كل 15 دقيقة ويسألون: Are you окay ؟ "(هل أنت بخير؟). ويستمرون في إيقاظك حتى ترد على السؤال".

ووفقا لها، حاول المحققون دفعها لتناول عقاقير ما مجهولة. وقالت: "هم لا يضربون السجين، بل يعذبونه نفسيا، ويجبرونه على تناول المواد المثيرة للهلوسة، حتى يسهل التحقيق معه".

ونوهت بوتينا، بأن المراقبين والحراس، كانوا يأتون إلى زنزانتها خمس مرات في اليوم، ويجردونها من ملابسها بحجة الاشتباه بمواد ممنوعة بحوزتها.

وبالإضافة لذلك، تبقي إدارة السجن الأضواء مشتعلة دائما في الزنزانة، ويترافق ذلك مع صوت صرير عال جدا.

المصدر: نوفوستي