صحفيون أوكرانيون يشكلون جمعية لحماية حقوقهم المهنية

قال موقع "سترانا" الأوكراني، اليوم، إن عشرات الصحفيين الأوكرانيين المعروفين، شكلوا جمعية للدفاع عن حقوقهم، وطالبوا سلطات البلاد بوقف الهجمات على الصحافة.

وأضاف الموقع: "قام 50 صحفيا من مختلف وسائل الإعلام الأوكرانية ، بينهم مراسلون ومذيعون ومحررون، يعملون في قنوات تلفزيونية ومواقع مختلفة على الإنترنت وقنوات على YouTube – بتشكيل حركة تحت اسم نادي حماية الصحفيين".

وأشار الموقع، إلى أن "الهدف الرئيسي للجمعية، هو حماية الصحفيين، بغض النظر عن المؤسسة التي يعملون فيها، وحماية حقوق المهنة وحماية حرية التعبير في أوكرانيا".

وتمت دعوة جميع العاملين في مجال الإعلام في البلاد، الذين "يؤمنون بمبادئ سيادة القانون، والحرية" إلى الانضمام للمنظمة.

في وقت سابق، فرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقوبات على شركة التلفزيون "تي في أوكرانيا" و7 شركات تلفزيونية أخرى، وعضو البرلمان عن حزب المعارضة "من أجل الحياة" تاراس كوزاك.

المصدر: تاس