كازاخستان تقدم مساعدات طبية لفلسطين في مواجهة كورونا

أعلنت كازاخستان تقديم مساعدات طبية لفلسطين لمواجهة فيروس كورونا، في إطار رئاستها لمؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا (CICA).

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وتم تقديم المساعدات الخيرية من قبل المؤسسة الخيرية الكازاخستانية "خلق"، والتي أسستها دينارا كوليبايف، نجلة الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان، نور سلطان نازاربايف.

من جانبه، أكد النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستاني، شحرات نوريشيف، أن "بلاده تقدم مساعدات إنسانية للدول الصديقة، في إطار بناء إجراءات الثقة لـCICA، المتعلق بالأمن الوبائي والصحة العامة والأدوية، ما يؤكد الحاجة الخاصة للدعم المتبادل في المجتمع الدولي".

في الجهة الأخرى، أعرب السفير الفلسطيني لدى كازاخستان، منتصر أبو زيد، عن شكره لكازاخستان على هذه اللفتة الكريمة، لافتا إلى أن شركة اتحاد المقاولين الـ"CCC"، ستتكفل بشحن الأدوية من كازاخستان إلى فلسطين عبر المملكة الأردنية الهاشمية".

وشارك في المراسم الرسمية التي أقيمت بمقر وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم أمس الجمعة، شحرات نوريشيف، والمدير التنفيذي للأمانة العامة لـ"CICA"، ومدير مؤسسة "خلق" (HALYK) الخيرية، ومنتصر أبو زيد، والقائم بالأعمال الأفغاني، والقائم بالأعمال العراقي المؤقت.

المصدر: "معا"