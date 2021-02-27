وسائل إعلام: إيطاليا تحقق في عروض وسطاء لتوريد لقاح "سبوتنيك V"

فتحت السلطات الإيطالية تحقيقا في عروض طرحها وسطاء لتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد، حسبما ذكرت صحيفة "الميساجيرو" اليوم السبت.

وأضافت الصحيفة أن الوثائق الخاصة بهذه القضية نقلت أيضا إلى الإنتربول، موضحة أن عرضا لتسليم 50 مليون جرعة من اللقاح الروسي تلقاه مكتب دومينيكو أركوري، المفوض الخاص لشؤون مكافحة الجائحة، عبر البريد الإلكتروني من وسيط في بولغاريا. ونقل مكتب المفوض على الفور هذه المعلومات إلى الجهات الحكومية المختصة، ففتحت تحقيقا في القضية.

يذكر أن الوحدة الخاصة في الشرطة والمعنية بمكافحة الجريمة في قطاع الصحة، تلقت أكثر من بلاغ في الآونة الأخيرة بشأن محاولات تسويق لقاحات، حيث قال رؤساء عدد من المقاطعات الإيطالية إنهم يتلقون عروضا من وسطاء لشراء لقاحات من مختلف المنتجين، عادة ما تكون بأسعار تفوق بمرتين إلى ثلاث مرات السعر المتفق عليه بين المفوضية الأوروبية والشركات المصنعة.

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وفي ظل شح اللقاحات في إيطاليا، كغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، لم يستبعد ماتيو سالفيني، زعيم حزب "الرابطة"، الذي يعتبر جزءا من الائتلاف الحاكم، إمكانية اقتناء "سبوتنيك V".

وقال: "الهدف الرئيسي هو ضمان سلامة المواطنين وصحتهم. إذا كان هذا اللقاح فعالا ويستخدم بالفعل في بلدان مختلفة، بما فيها هنغاريا، العضو في الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا تستخدمه نحن؟".

وأشار سالفيني إلى شراء اللقاح الروسي من قبل جمهورية سان مارينو الصغيرة الواقعة داخل الأراضي الإيطالية، وتقييمات إيجابية لـ"سبوتنيك V" تصدر عن ممثلي المجتمع العلمي في إيطاليا.

من جانبها، تؤكد السلطات الإيطالية ضرورة الانتظار حتى موافقة هيئة الأدوية الأوروبية على اللقاح الروسي قبل الحديث عن إمكانية شرائه.

المصدر: "تاس"