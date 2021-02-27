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محكمة أمريكية تقضي بسجن متهم يؤمن بـ"تميز الجنس الأبيض" نحو 20 عاما

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محكمة أمريكية تقضي بسجن متهم يؤمن بـ
Reuters ANDREW KELLY
رجلان ينصبان أعلام أمريكية
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حكمت المحكمة الجزئية الأمريكية بالسجن 19 عاما ونصف العام على المتهم، ريتشارد هولزر (28 عاما)، وهو أحد المؤمنين بـ"تميز الجنس الأبيض".

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وجاء ذلك بعد أن أقر بالذنب قبل أشهر، في قضية كراهية متصلة بمخطط لتفجير معبد يهودي تاريخي بولاية كولورادو في العام 2019.

من جانبه، قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ريموند مور، إن هولزر سعى إلى "ترويع المجتمع اليهودي" في المدينة.

وأشار ريموند مور أثناء فرضه العقوبة التي طلبها ممثلو الادعاء، إلى أنها "واحدة من أسوأ الجرائم الآثمة التي يمكن ارتكابها ضد مجموعة كاملة من البشر".

في حين أن هولزر رفض التحدث أثناء الجلسة، فيما كان قد أقر في أكتوبر الماضي بالذنب، في تهمة محاولة منع شعائر دينية بالقوة، وتهمة محاولة تدمير مبنى يستخدم في تعاملات بين الولايات، وفقا لبيان اعترافاته.

المصدر: "رويترز"

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