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موظفة هندية-كندية تنافس غوتيريش على الأمانة العامة للأمم المتحدة

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موظفة هندية-كندية تنافس غوتيريش على الأمانة العامة للأمم المتحدة
republicworld.com
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أعلنت أرورا أكانكشا 34 عاما، موظفة كندية من أصل هندي في الأمم المتحدة، ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ضد الرئيس الحالي أنطونيو غوتيريش.

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 وقالت أرورا في فيديو إنه في السنوات الـ 75 الماضية، فشلت الأمم المتحدة في الوفاء بالوعود التي قطعتها على العالم. لم يتم توفير الحماية للاجئين من مختلف البلدان، ولم يتم الاهتمام بالشواغل الإنسانية، كما تم تجاهل التكنولوجيا والابتكار. لذلك نريد أمم متحدة تأخذ العالم على طريق التنمية. وهذا هو السبب الذي دفعني للترشح. 

وكان غوتيريش، الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، قال بوقت سابق إنه يسعى لولاية أخرى، حيث تنتهي فترة ولايته الأولى في 31 ديسمبر 2021.

ولم تشهد الأمم المتحدة منذ نشأتها انتخاب أي امرأة لمنصب الأمين العام، الذي ينتخب بناء على توصية مجلس الأمن التابع للجمعية العامة، ويمكن للأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة أن يفرضوا حق النقض.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة "سبق" السعودية، أن أرورا كانكشا عاشت في السادسة من عمرها مع أسرتها في السعودية، حيث قضت طفولتها في المملكة، لتعود بعد ذلك إلى الهند لاستكمال تعليمها، قبل أن تنتقل إلى كندا، حيث تخرجت في جامعة يورك، قبل العمل في إحدى الشركات كمديرة تدقيق.

 

المصدر: republicworld + سبق

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