قائد القوات الجوية التاسعة الأمريكية يختتم زيارته الأولى لإسرائيل

أعلن قائد القوات الجوية التاسعة الأمريكية، الفريق الركن، غريغوري م.غيلوت، اختتام زيارته الأولى لإسرائيل، يوم أمس الجمعة.

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واستضاف قائد القوات الجوية الإسرائيلية، الميجور جنرال، عميكام نوركين، نظيره الأمريكي، حيث قال بيان صادر عن وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الغرض من الزيارة هو "تعزيز المصالح العملانية، ومواصلة تطوير قنوات التعاون بين البلدين، والحفاظ على العلاقة بين الجيشين وتعميقها".

من جانبه، أشار نوركين عقب الزيارة إلى أن "التعاون الاستراتيجي مع القوات الأمريكية يمكنهم من التعلم والنمو".

وأضاف: "خلال زيارة قائد القوات الجوية التاسعة، تحدثنا عن النشاط الجوي في الشرق الأوسط، والجمع بين طائرات الجيل الرابع والخامس، والتعاون المستقبلي بين القوات...سنواصل العمل عن كثب مع حلفائنا الأمريكيين من أجل مواصلة التعلم والتحسين باستمرار".

في حين صرح غيلوت قائلا: "العمل عن كثب مع شركائنا الإسرائيليين يظل بالغ الأهمية للحفاظ على الأمن الإقليمي...لقد تم بناء شراكتنا مع إسرائيل على مدى سنوات من الثقة والتعاون ، وتتطلع القوات الجوية إلى زيادة تطوير هذه العلاقة من خلال أنشطة التكامل المستقبلية".

وخلال زيارته لإسرائيل، زار غيلوت قاعدتي سلاح الجو في تل نوف ونيفاطيم، وأجرى رحلة مشتركة مع نوركين في طائرة "F15" من "السرب 106" في قاعدة تل نوف، حيث زار "السرب 116"، وناقش مع نظيره الإسرائيلي طائرات الجيل الخامس، وتأثيرها على مسرح العمليات في الشرق الأوسط.

المصدر: "جيروزاليم بوست"