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طهران: نعمل على إنشاء مفاعلين نوويين جديدين وسنزيل معلومات المراقبة إذا بقي الحظر

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طهران: نعمل على إنشاء مفاعلين نوويين جديدين وسنزيل معلومات المراقبة إذا بقي الحظر
Reuters Raheb Homavandi
مفاعل بشاهر النووي في إيران
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أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن "طهران تعمل الآن على إنشاء مفاعلين نوويين، بدأت بهما قبل عدة أعوام، بما يعتبر أكبر مشروع صناعي في البلاد".

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 وأشار صالحي إلى أن هذين المشروعين يقومان باستثمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

من جهة أخرى، أكد علي أكبر صالحي أنه "لا يحق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب البيان المشترك الأخير معها، الوصول إلى أنظمة تسجيل المعلومات والكاميرات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر"، لافتا إلى أنه "إذا لم يتم رفع الحظر عن طهران في غضون ثلاثة أشهر، فسوف تتم إزالة هذه المعلومات".

المصدر: "أنباء فارس"

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