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نيجيريا.. إطلاق سراح الطلاب المختطفين

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نيجيريا.. إطلاق سراح الطلاب المختطفين
Reuters AFOLABI SOTUNDE
ذوو طلاب تم اختطافهم من إحدى المدارس النيجيرية (صورة أرشيفية)
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صرح حاكم ولاية نيجر شمال وسط نيجيريا اليوم السبت، بأن مسلحين أطلقوا سراح 42 شخصا، بينهم 27 طالبا، كانوا قد خطفوهم من مدرسة داخلية في الولاية الأسبوع الماضي.

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يأتي ذلك بعد يوم من عملية اختطاف أخرى، نفذها مسلحون في شمال غرب البلاد، حيث خطفوا 317 طالبة من مدرسة جانجيبي الحكومية الثانوية العلمية للبنات.

وقال مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن انتشار حوادث الخطف يرجع في جانب منه إلى المبالغ الكبيرة التي تدفعها الحكومة مقابل الإفراج عن الأطفال، وهو ما تنفيه الحكومة.

المصدر: "رويترز"

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