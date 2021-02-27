طهران: سنقف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا وندعمها في إعادة الإعمار

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن "طهران ستقف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا كما كانت في السابق، وتدعمها في إعادة الإعمار الاقتصادي".

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وأعرب سعيد خطيب زادة عن ارتياحه لمقاومة الشعب السوري، معلنا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف إلى جانب الحكومة السورية والشعب السوري في إعادة البناء الاقتصادي، والتعاون المشترك في المجال الثقافي".

وأشار الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية الإيرانية، إلى أن خطيب زادة زار سوريا في إطار التعاون الثنائي بين إيران وسوريا في المجالات الدبلوماسية العامة والإعلامية والثقافية، كما أنه التقى مع المسؤولين السوريين، وشارك في الاجتماعات الإعلامية ولقاءات مع النخب.

واجتمع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال الزيارة مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، وناقش معه آخر التطورات في العلاقات الثنائية، والتعاون الثقافي والإعلامي بين وزارتي الخارجية، الإيرانية والسورية، حيث شدد المقداد على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مجال الثقافة والإعلام.

وضمن زيارة زادة لسوريا، التقى بوزير الإعلام والثقافة، ووزير العلوم، وبثينة شعبان، كبيرة مستشاري الرئيس السوري، بشار الأسد، إذ شدد زادة خلال تلك اللقاءات على ضرورة تطوير التعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين.

المصدر: "أنباء فارس"