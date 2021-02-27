وسائل إعلام: مقتل امرأة خلال تفريق مظاهرة في ميانمار

أفادت وسائل إعلام بأن امرأة قتلت اليوم برصاصة خلال تفريق أجهزة الأمن مظاهرة نظمت في مدينة مونيوا وسط ميانمار احتجاجا على الانقلاب العسكري في البلاد.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن أنباء عن الحادثة وردت في ثلاث على الأقل من وسائل الإعلام المحلية، فيما رفضت الشرطة التعليق على الموضوع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أحد المتظاهرين لـ"رويترز" إن الشرطة استخدمت خراطيم المياه بحق المحتجين في المدينة.

وأكدت تقارير إعلامية تنظيم مظاهرات اليوم في مدن أخرى أيضا، منها أكبر مدينتي البلاد يانغون ووماندالاي بالإضافة إلى مدينة داوي الجنوبية.، مشيرة إلى استخدام أجهزة الأمن القوة لتفريق المحتجين، بما يشمل الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الضوئية والصوتية وخراطيم المياه.

In Pictures: Riot police cracked down an anti-military regime protest column made up of young people from different ethnic groups in Myanmar and arrested several in Yangon’s Myaynigone on Saturday morning. (Photo: The Irrawaddy)#WhatsHappeningInMyanmarpic.twitter.com/LW6TKaM8Co — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 27, 2021

Riot police and soldiers beat civilians during a crackdown on anti-military regime protesters in Monywa, the largest city in Myanmar's Sagaing Region, on Saturday.#WhatsHappeningInMyanmarpic.twitter.com/L1OyQpfUxx — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) February 27, 2021

وعلى الرغم من إصرار السلطة العسكرية التي وصلت إلى الحكم نتيجة للانقلاب على عدم استخدام أجهزة الأمن إلا أقل درجات القوة في تعاملها مع المحتجين، سبق أن لقي ثلاثة متظاهرين على الأقل مصرعهم منذ بداية موجة الاحتجاجات المتواصلة، كما أعلنت الشرطة عن مقتل أحد أفرادها.

وازداد الوضع في ميانمار توترا، في ظل ورود تقارير عن اقتياد الزعيمة المعتقلة، رئيسة "الرابطة الوطنية للديمقراطية" أونغ سان سو تشي، إلى جهة مجهولة من منزلها في العاصمة نايبيداو حيث كانت قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.

وكانت سو تشي على رأس المسؤولين الكبار الذين اعتقلهم العسكريون الانقلابيون لدى استيلائهم على الحكم مطلع فبراير، بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية للديمقراطية".

المصدر: رويترز