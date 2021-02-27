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بالفيديو.. حريق يلتهم حافلات في كاليفورنيا

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بالفيديو.. حريق يلتهم حافلات في كاليفورنيا
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أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق ضخم أمس الجمعة في المنطقة الصناعية لمدينة كومبتون الواقعة في ولاية ​كاليفورنيا​ جنوب غربي البلاد.

وذكرت شبكة "ABC news" أن سيارات إطفاء الولاية هرعت إلى المكان، وتم نقل نحو 100 من رجال الطوارئ إلى المنطقة بسبب كثافة النيران.

وأشارت الشبكة إلى أن "الحريق انتشر بسرعة في العديد من المحلات ودمر صفا من الحافلات المتوقفة في مكان قريب، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان".

وحسب التقارير الأولية، فإن الحريق لم يسفر عن سقوط ضحايا بشرية.

المصدر: ABC

 

 

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