أوكرانيا.. وقف بث قناة تلفزيونية بعد ساعة من إطلاقها

قال صحفيون من القنوات الأوكرانية التي أغلقتها السلطات قبل فترة إنه تم فصل القناة التلفزيونية "الأولى المستقلة" التي قاموا بتأسيسها عن البث عبر الأقمار الصناعية بعد ساعة من تشغيلها.

وانتقد الصحفيون، في بيان لهم تم بثه على الهواء مباشرة على قناة "يوتيوب"، هذا التصرف من جانب سلطات كييف، وطالبوا بالتوقف عن ملاحقة وسائل الإعلام المعارضة، وشددوا على أنهم سيقدمون شكاوي ضد هذه التصرفات غير المشروعة.

قبل ذلك، طلب جهاز الأمن الأوكراني، من شركات تقديم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والكابلات، وكذلك من شركات تشغيل الأقمار الصناعية، عدم تقديم أي خدمات للقناة التلفزيونية المذكورة، على الرغم من العقود والاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص.

في يوم 26 فبراير، أعلن صحفيو القنوات التلفزيونية الأوكرانية: "أوكرانيا 112"، و NewsOne و ZIK، التي تم وقف عملها قبل ذلك بقرار من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أعلنوا عن افتتاح قناة جديدة تحت اسم "الأولى المستقلة".

واتفقت القناة التلفزيونية الجديدة، مع العديد من شركات البث عبر الكابلات، على تنظيم البث. وأشارت إلى أن بثها سيكون متاحا عبر الإنترنت.

المصدر: لينتا رو