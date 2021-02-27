البرازيل: 65 ألف إصابة جديدة بكورونا والإغلاق التام في العاصمة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 65169 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير، و1337 حالة وفاة.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 10 ملايين و455 ألفا و630 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

ووصلت حصيلة ضحايا إلفيروس إلى 252 ألفا و835 شخصا حتى يوم الجمعة.

وعلى خلفية ارتفاع جديد في معدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا، قرر محافظ العاصمة برازيليا، إيبانيس روشا، فرض الإغلاق التام في المدينة، اعتبارا من يوم السبت، لكبح تفشي الفيروس.

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وتقضي الإجراءات بإغلاق جميع المنشآت والخدمات غير الأساسية على مدار الساعة في العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه انشغال أقسام العناية المركزة في مستشفيات العاصمة إلى أكثر من 80%، مثلما كان خلال ذروة الوباء العام الماضي.

المصدر: رويترز