ممثلون في هوليوود يحتفلون بعيد ميلاد أردوغان

احتفل مشاهير في هوليوود بينهم الممثل العالمي جيسون ستاثام، بعيد ميلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الـ 67 في مدينة اسطنبول.

ويأتي احتفال المشاهير بعيد ميلاد أردوغان، في إطار مشاركتهم مساء الجمعة، في حفل افتتاح "متحف السينما اسطنبول أطلس 1948".

وشارك في حفل الاحتفال إلى جانب ستاثام، كل من الممثل جوش هارتنت، والمخرج كاتب السيناريو غاي ريتشي، والمنتج إيفان أتكينسون، والمدير التنفيذي لشركة "ميرماكس" بيل بلوك.

Jason Statham, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.



pic.twitter.com/0i5Dx7KkpE — İbrahim Haskoloğlu (@haskologlu) February 26, 2021

وعقب تقطيع الرئيس التركي قالب الحلوى، التقط صورا تذكارية مع نجوم هوليوود.

جدير بالذكر أن النجم العالمي جيسون ستاثام يواصل تصوير فيلمه القادم "فايف آيز" في ولاية أنطاليا التركية (جنوب)، وهو من إخراج غاي ريتشي.

المصدر: الأناضول