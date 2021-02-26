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ممثلون في هوليوود يحتفلون بعيد ميلاد أردوغان

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ممثلون في هوليوود يحتفلون بعيد ميلاد أردوغان
Reuters MURAD SEZER
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احتفل مشاهير في هوليوود بينهم الممثل العالمي جيسون ستاثام، بعيد ميلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الـ 67 في مدينة اسطنبول.

ويأتي احتفال المشاهير بعيد ميلاد أردوغان، في إطار مشاركتهم مساء الجمعة، في حفل افتتاح "متحف السينما اسطنبول أطلس 1948".

وشارك في حفل الاحتفال إلى جانب ستاثام، كل من الممثل جوش هارتنت، والمخرج كاتب السيناريو غاي ريتشي، والمنتج إيفان أتكينسون، والمدير التنفيذي لشركة "ميرماكس" بيل بلوك.

وعقب تقطيع الرئيس التركي قالب الحلوى، التقط صورا تذكارية مع نجوم هوليوود.

جدير بالذكر أن النجم العالمي جيسون ستاثام يواصل تصوير فيلمه القادم "فايف آيز" في ولاية أنطاليا التركية (جنوب)، وهو من إخراج غاي ريتشي.

المصدر: الأناضول

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