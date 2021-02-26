البيت الأبيض: تقرير خاشقجي سيصدر في وقت لاحق اليوم

قال البيت الأبيض في بيان مساء يوم الجمعة، إن تقرير قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سيصدر في وقت لاحق اليوم.

وأفاد البيت الأبيض بأن إعلان أي إجراء أمريكي بخصوص السعودية سيتم بعد صدور تقرير مقتل خاشقجي.

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وكان متحدث باسم الخارجية الأمريكية قد صرح بأنه قد تم إبلاغ الكونغرس أن الوزارة ستعلن عن الإجراءات التي تم اتخاذها للرد عل مقتل الصحفي السعودي خاشقجي.

وأشار المصدر إلى أن الإعلان سيكون في حدود الساعة 19.30 بتوقيت غرينتش.

ويوم الخميس، أكد 3 مسؤولين أمريكيين لشبكة "سي إن إن" أن تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لن يصدر قبل محادثة بين الرئيس جو بايدن مع الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكان التقرير، الذي سيصدره مدير الاستخبارات الوطنية، متوقعا صدوره اليوم، علما أن بايدن قال يوم الأربعاء إنه قرأ تقرير الاستخبارات.

ومن المتوقع أن يقدم تقرير الاستخبارات المنتظر صدوره مزيدا من التفاصيل حول ما يعرفه مجتمع الاستخبارات الأمريكي عن دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

المصدر: وكالات