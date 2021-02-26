إيطاليا تسجل 253 وفاة وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 253 وفاة و20499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 97227، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2.9 مليون حالة إصابة.

وكان رئيس وكالة الأدوية الإيطالية "Aifa" جورجو بالوه، قد قال في 16 فبراير الحالي: "إذا حوصر الفيروس خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة فربما سنخرج من نطاق تهديده".

وأضاف أنه "يجب التحلي بالإيمان والتركيز على التطعيم والصبر بضعة أسابيع أخرى، قبل تخفيف القيود وإجراءات إعادة الفتح".

المصدر: وكالات