 
مباشر
عاجل
شبكة مختصة بالأمن البحري: السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان تابعة لشركة إسرائيلية

إصابة النائب العربي يوسف جبارين خلال تفريق الشرطة الإسرائيلية تظاهرة في أم الفحم

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/putj

 أصيب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين بعدما اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية عليه خلال تفريق تظاهرة في مدينة أم الفحم داخل إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إن النائب جبارين من القائمة المشتركة، أصيب برصاصة مطاطية خلال التظاهرة، دون ذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية.

إصابة النائب العربي يوسف جبارين خلال تفريق الشرطة الإسرائيلية تظاهرة في أم الفحم  
RT

وفي وقت سابق اليوم، تجمع المئات للتظاهر ضد موجة العنف والقتل في المجتمع العربي، والتي يتهمون الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهتها.

وخلال التظاهرة، رشق بعض المتظاهرين الشرطة بالحجارة وحاولوا سد مدخل المدينة، وقامت قوة الشرطة بتفريق الحشد بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا