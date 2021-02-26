إصابة النائب العربي يوسف جبارين خلال تفريق الشرطة الإسرائيلية تظاهرة في أم الفحم  

أصيب النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين بعدما اعتدت قوات الشرطة الإسرائيلية عليه خلال تفريق تظاهرة في مدينة أم الفحم داخل إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، إن النائب جبارين من القائمة المشتركة، أصيب برصاصة مطاطية خلال التظاهرة، دون ذكر أي تفاصيل عن حالته الصحية.

RT

وفي وقت سابق اليوم، تجمع المئات للتظاهر ضد موجة العنف والقتل في المجتمع العربي، والتي يتهمون الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهتها.

وخلال التظاهرة، رشق بعض المتظاهرين الشرطة بالحجارة وحاولوا سد مدخل المدينة، وقامت قوة الشرطة بتفريق الحشد بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين.

المصدر: RT