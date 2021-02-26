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مقتل ثمانية أشخاص بهجومين على قاعدتين أمنيتين وسط مالي

أخبار العالم

مقتل ثمانية أشخاص بهجومين على قاعدتين أمنيتين وسط مالي
Reuters
صورة أرشيفية، مالي
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قال الجيش في مالي، إن مهاجمين مجهولين قتلوا ثمانية في هجومين منسقين على موقع عسكري وقاعدة للجندرمة في مدينة باندياجرا، بوسط البلاد في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

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وصرح مسؤول محلي اليوم الجمعة، شريطة عدم نشر اسمه، بأن "المسلحين هاجموا القاعدة في الساعة 21,20 بالتوقيت المحلي وأشعلوا النار في المباني وسرقوا الأسلحة وأربع مركبات".

وقال الجيش في بيان، إن خمسة آخرين أصيبوا دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن الهجوم.

المصدر: رويترز

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