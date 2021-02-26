وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى الحوار في أرمينيا

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنصار رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وأنصار المعارضة في هذه الدولة، إلى الحوار للدفاع عن الديمقراطية.

وأضاف الوزير الفرنسي، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا: "تؤيد فرنسا إقامة حوار في هذه الدولة، يقوم على أساس شرعية الرئيس (أرمين سرغيسيان) ورئيس الوزراء (نيكول باشينيان) ... لتحقيق وضع أكثر هدوءا في هذا البلد الذي يمر بأوقات عصيبة".

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وشدد الوزير الفرنسي، على أن "الديمقراطية الأرمنية يجب أن تصمد".

المصدر: نوفوستي