ارتفاع بمؤشر كورونا في إسرائيل وتحذيرات من دخول طفرة جديدة من نيويورك

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع في مؤشر انتشار كورونا حيث بلغ 0.97، في حين حذر مركز المعلومات التابع للاستخبارات العسكرية "أمان" من دخول طفرة جديدة للفيروس من نيويورك.

ووفقا لبيانات الوزارة، تم تشخيص 3782 اصابة جديدة والتي جاءت بعد إجراء 70039 فحصا كانت نسبة الفحوصات الإيجابية فيها 5.6%، ووفقا للمعطيات فإن 738 إسرائيليا حالتهم خطيرة من بينهم 299 حالة حرجة و238 إسرائيليا يستعينون بأجهزة تنفس.

أما إجمالي عدد الإصابات منذ انتشار الوباء في إسرائيل فبلغ 769971 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 5694 حالة، وبلغت الإصابات النشطة 40,445 إصابة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة فإن عدد الإسرائيليين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ 4.65 مليون شخص، فيما تلقى الجرعة الثانية 3.27 مليون شخص، وحاليا يوجد 2.9 مليون إسرائيلي يستحقون "شهادة التطعيم الخضراء".

بدوره، قال مركز "أمان" إن "وتيرة انخفاض الإصابات تقريبا توقفت، ومن المتوقع أن ترتفع مجددا خلال الأيام القادمة"، داعيا إلى "إعادة النظر بخطوات فتح الاقتصاد والاستمرار بالعمل على منع طفرات جديدة".

وحذر التقرير من إمكانية تسلل طفرة تم اكتشافها في نيويورك والتي تصيب الأشخاص الذين شفوا من الفيروس، مشيرا إلى أنه "بسبب العلاقات السكانية وعلاقات الطيران المتفرعة بين إسرائيل ونيويورك هناك خطر محدد من دخول الطفرة إلى إسرائيل،"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات للحد منه".

المصدر: "i24news"