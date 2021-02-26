قناة سعودية ترد على "خريطة أردوغان": أنقرة استخدمت الدراما التلفزيونية لغزو الوطن العربي

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، تقريرا ردت فيه على الخريطة الافتراضية التي نشرتها قناة تركية خاصة لتركيا تضم مصر والسعودية والخليج بشكل عام.

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وذكر التقرير الذي نشرته "الإخبارية "السعودية على صفحتها الرسمية بـ"تويتر" أن "سياسة الدبلوماسية الناعمة تجلى مفهومها بالدراما التركية التي وظفت في الوطن العربي بما يخدم أهداف السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

ولفت التقرير إلى أن الغزو الدرامي التركي انقسم إلى مرحلتين، "الأولى كانت عبر القصص الغرامية وتكريس صور الجمال العرق والأرض التركية من أجل استقطاب السياحة والتقرب من أوروبا، والمرحلة الثانية التي انكشفت فيها أحلام أردوغان الإمبريالية بالتوازي مع التحرك في انتاج مسلسلات عدة تتحدث عن الدولة التركية العثمانية مثل حريم السلطان وصولا إلى قيامة أرطغرل".

وكانت قناة TGRT التركية الخاصة نسبت الخريطة الافتراضية إلى مركز أبحاث "ستراتفور" الأمريكي، في تقريرها بعنوان: "خريطة ظل CIA عن تركيا في 2050"، وأظهرت الخريطة امتداد النفوذ التركي بحلول عام 2050 من كازاخستان وتركمانستان شرقا مرورا بالسعودية ومصر وحتى ليبيا غربا.

المصدر:RT