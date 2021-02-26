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علييف لا يستبعد توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا

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علييف لا يستبعد توقيع معاهدة سلام مع أرمينيا
Reuters
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قال رئيس أذربيجان إلهام علييف، إن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، ولم يستبعد توقيع معاهدة سلام مع هذه الدولة.

وأعرب علييف عن اعتقاده، بأن موضوع صفة قره باغ، "يجب أن يكون خارج جدول الأعمال".

وأضاف علييف: "لقد تحدثت مرات عديدة عن هذه المسألة. لا أريد أن أكررها. أنصح أرمينيا والشعب الأرمني بالتحدث أقل عن هذه المسألة، وعدم بناء آمال فارغة. يجب أن تكون هذه القضية خارج جدول الأعمال. إثارة هذه القضية، تخدم المواجهة، وليس السلام".

وشدد رئيس أذربيجان، على أنه لا يجوز الحديث عن نشر قوات أجنبية على أراضي بلاده.

المصدر: نوفوستي

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