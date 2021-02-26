بوتين يتلقى هدية من رئيس قرغيزستان الجديد

قال رئيس قرغيزستان صدر جباروف، في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إنه قدم سيفا كهدية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لروسيا مؤخرا.

وأضاف جباروف: "صنع هذا السيف، حرفيون بارعون هنا في قرغيزستان".

وذكر جباروف، أنه قام بزيارة إلى روسيا في 24 و25 فبراير، والتقى خلالها مع نظيره الروسي.

وكان ذلك أول لقاء شخصي لجباروف مع بوتين منذ تولي الرئيس القرغيزي الجديد منصبه في 28 يناير الماضي، إذ كان التواصل بين الرئيسين خلال هذه الفترة فقط عبر الهاتف أو نظام الفيديو كونفرنس أثناء لقاءات قمة.

وعقد رئيس قرغيزستان كذلك، خلال الزيارة، لقاءات مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، ومع رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ومع رئيس مجلس الدوما فياتشلاف فولودين.

المصدر: نوفوستي