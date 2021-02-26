"رويترز": ظريف يتصل بنظيره السوري بعد ساعات من الضربة الأمريكية

أفادت وكالة "رويترز" بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اتصل بنظيره السوري فيصل المقداد، بعد ساعات من الضربة الأمريكية شرق سوريا.

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وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، أن الهجوم الأمريكي فجر الجمعة استهدف عدة مناطق في شرق سوريا على الحدود مع العراق.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من سوريا حتى الآن على الضربات الجوية.

يأتي ذلك عقب تأكيد البنتاغون أن مقاتلات أمريكية شنت عدة غارات على ميليشيات تدعمها إيران في شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران.

بدورها، دانت موسكو الضربة الليلية التي وجهتها الولايات المتحدة إلى سوريا، واعتبرتها انتهاكا غير مقبول للقانون الدولي.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الخارجية الروسية قوله: الضربة استهدفت أراضي دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة. هذا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي. ولا بد من تحديد من هم الذين ضربوهم (الأمريكيون) هناك".

المصدر: رويترز