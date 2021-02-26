نيابة أنقرة تصدر أمرا بتوقيف 7 أشخاص يحملون جنسيات عربية

أصدرت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، مذكرة توقيف بحق 7 أشخاص أجانب متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش".

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وقالت النيابة في بيان، اليوم الجمعة، إنها أصدرت مذكرة توقيف بحق 7 أشخاص يحملون الجنسيتين العراقية والسورية، وأظهرت تحقيقات مكتب مكافحة الإرهاب أنهم ينتمون لتنظيم "داعش".

ولفتت إلى أن الملاحقين على تواصل مع أعضاء التنظيم في مناطق القتال.

وأشار البيان إلى أن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة، تواصل العمل على إلقاء القبض على المطلوبين.

المصدر: الأناضول