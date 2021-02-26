كوريا الشمالية تستعرض سبل تحقيق الأهداف الاقتصادية

عقد اجتماع موسع لمجلس وزراء كوريا الشمالية، في بيونغ يانغ، لمناقشة سبل منح الشركات مزيدا من الاستقلال لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تم تحديدها في مؤتمر الحزب الشهر الماضي.

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وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، اليوم الجمعة، إن الاجتماع، الذي ترأسه كيم توك هون، رئيس مجلس الوزراء أمس الخميس، عقد عبر "نظام التليكونفرانس" لمناقشة سلسلة من المهام الهامة التي تم تحديدها في مؤتمر الحزب والدورة البرلمانية التالية.

وأضافت وكالة الأنباء، أنه تم خلال الاجتماع الكامل الموسع مناقشة جدول الأعمال المعني "بالتنفيذ الشامل للقرارات التي اتخذت في المؤتمر الثامن لحزب العمال الكوري والاجتماع الكامل الثاني للجنة المركزية الثامنة للحزب".

وقدم باك جونغ جون، نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة التخطيط الحكومية، تقريرا في الاجتماع، سلط فيه الضوء على الحاجة إلى ضمان استقلال الشركات في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء، أن الاجتماع شدد على ضرورة إقامة "نظام التوجيه الموحد للدولة بشأن العمل الاقتصادي" و"نظام ونسق" العمل ذي الصلة.

وأضافت أن الاجتماع حدد المهام "من أجل اتخاذ تدابير أقوى" لاستكمال التخطيط وفقا لظروف الواقع المتغير والإنتاجية والعلوم والتكنولوجيا، وضمان توافر البيئات الاقتصادية والقانونية اللازمة لقيام الشركات بعمل مستقل واستباقي، وإفساح المجال كاملا لإبداعها واستجاباتها للبيئة المتغيرة.

المصدر: شينخوا