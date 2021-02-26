 
مباشر

 واشنطن تعرض 250 ألف دولار لقاء معلومات عن مواطن روسي

أخبار العالم

 واشنطن تعرض 250 ألف دولار لقاء معلومات عن مواطن روسي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pup1

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، مكافأة تصل إلى 250 ألف دولار، لقاء معلومات عن المواطن الروسي قسطنطين كيليمنيك المطلوب من جانب السلطات الأمريكية.

وأشار المكتب الأمريكي، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن كيليمنيك حاول في عام 2018، رشوة شخص آخر من أجل التأثير على التحقيق الرسمي المتعلق بالتدخل الخارجي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، عمل كيليمنيك كحلقة وصل بين رجال الأعمال والسياسيين الأوكرانيين والروس، وشارك في حملة ضغط بملايين الدولارات أطلقتها الدولة الأوكرانية في الولايات المتحدة وترافقت بانتهاك للقانون. ويعتقد مكتب التحقيقات، أن المذكور يعمل لصالح الاستخبارات الروسية.

في يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين أوكرانيين بسبب احتمال تدخلهم في الانتخابات. وشملت العقوبات الأمريكية، أربع منظمات وسبعة أشخاص، من بينهم عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، والمدعي العسكري الأوكراني السابق قسطنطين كوليك. ويرى الجانب الأمريكي، أنهم ينتمون إلى شبكة تأثير مرتبطة بروسيا.

وكان المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي حقق في "الأثر الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، اتهم كليمنيك بأنه على صلة بالأجهزة المختصة الروسية، لكن كيليمنيك نفسه نفى هذه المزاعم.

وكتب كليمنيك في رسالة وجهها إلى صحيفة "وول ستريت جورنال": "لم يكن لدي أي علاقة بأي من وكالات الاستخبارات الروسية"، مضيفا أنه يتم استخدامه كـ"حلقة مفقودة في قصة مبنية على أسس خاطئة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا