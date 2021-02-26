 واشنطن تعرض 250 ألف دولار لقاء معلومات عن مواطن روسي

عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، مكافأة تصل إلى 250 ألف دولار، لقاء معلومات عن المواطن الروسي قسطنطين كيليمنيك المطلوب من جانب السلطات الأمريكية.

وأشار المكتب الأمريكي، في تغريدة على "تويتر"، إلى أن كيليمنيك حاول في عام 2018، رشوة شخص آخر من أجل التأثير على التحقيق الرسمي المتعلق بالتدخل الخارجي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، عمل كيليمنيك كحلقة وصل بين رجال الأعمال والسياسيين الأوكرانيين والروس، وشارك في حملة ضغط بملايين الدولارات أطلقتها الدولة الأوكرانية في الولايات المتحدة وترافقت بانتهاك للقانون. ويعتقد مكتب التحقيقات، أن المذكور يعمل لصالح الاستخبارات الروسية.

Additionally, Konstantin Viktorovich Kilimnik is also wanted by the #FBI for obstruction of justice & engaging in a conspiracy to obstruct justice btwn Feb 2018 & April 2018. https://t.co/Akip5hlcjCpic.twitter.com/yBSOGa7U6E — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

في يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مواطنين أوكرانيين بسبب احتمال تدخلهم في الانتخابات. وشملت العقوبات الأمريكية، أربع منظمات وسبعة أشخاص، من بينهم عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، والمدعي العسكري الأوكراني السابق قسطنطين كوليك. ويرى الجانب الأمريكي، أنهم ينتمون إلى شبكة تأثير مرتبطة بروسيا.

وكان المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي حقق في "الأثر الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، اتهم كليمنيك بأنه على صلة بالأجهزة المختصة الروسية، لكن كيليمنيك نفسه نفى هذه المزاعم.

وكتب كليمنيك في رسالة وجهها إلى صحيفة "وول ستريت جورنال": "لم يكن لدي أي علاقة بأي من وكالات الاستخبارات الروسية"، مضيفا أنه يتم استخدامه كـ"حلقة مفقودة في قصة مبنية على أسس خاطئة".

المصدر: RT