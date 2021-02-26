صحيفة "إكسبريس" تصف تطعيم مغنية إيطالية بـ "سبوتنيك V" بأنه "عار على الاتحاد الأوروبي"

وصف الصحفي تيم ماكنولتي في مقال بصحيفة "إكسبريس" البريطانية، تطعيم المغنية الإيطالية آنا ماريا كيوري بلقاح "سبوتنيك V" الروسي بأنه "عار على الاتحاد الأوروبي".

ولفت الكاتب إلى أن الفنانة تم تطعيمها خلال جولة غنائية في روسيا، وهي انتقدت في مقابلة مع RT طريقة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن التطعيم، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هذه الحادثة مهينة للمسؤولين الأوروبيين.

وكانت المغنية الإيطالية قد قالت في تصريحها: "في أوروبا توجد مشكلة كبيرة، وذلك لعدم التمكن هنا من تطعيم السكان بأسرع ما يمكن. هذا يمنع العودة إلى الحياة الطبيعية، أما هنا في موسكو فكل شيء يعمل بطريقة أو أخرى كالمعتاد: المتاجر والمسارح كل شيء مفتوح. نحن الموسيقيون، صدمنا أن جميع المسارح في بلدنا، مثل المؤسسات الثقافية الأخرى، مغلقة. لا أستطيع أن أفهم لماذا تتباطأ أوروبا في هذا الأمر".

واقترحت المغنية البدء في إرسال اللقاح الروسي إلى الدول الأوروبية لسد النقص في الأدوية اللازمة للتطعيم وبدء عملية تطعيم شاملة.

المصدر: نوفوستي