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وزارة الصحة: 50% من الإسرائيليين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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وزارة الصحة: 50% من الإسرائيليين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا
Reuters
إسرائيلي يتلقى اللقاح
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن 50% من الإسرائيليين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

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وقال وزير الصحة يولي إدلشتاين إن إسرائيل أعطت جرعة واحدة على الأقل من لقاح COVID-19 إلى 50% من سكانها البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة.

وأضاف أن 35% من سكان إسرائيل تلقوا جرعتين من لقاح شركة "فايزر"، مما يضعهم في طريقهم لتلقي ما يسمى بـ "الجواز الأخضر" الذي يمكنهم من الوصول إلى مواقع الترفيه التي أعادت الدولة فتحها تدريجيا. 

وتعتبر إسرائيل فلسطيني القدس الشرقية، الذين تم تضمينهم في حملة التطعيم التي بدأت في 19 ديسمبر، جزءا من سكانها، إلا أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ليسوا جزءا من الحملة الإسرائيلية.

المصدر: رويترز 

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